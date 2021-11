Menina de 12 anos morta à facada por quatro adolescentes em Liverpool

Ava White, de 12 anos, foi morta à facada esta quinta-feira no centro de Liverpool, Inglaterra. A polícia deteve quatro adolescentes - de 13 anos, dois de 14 e um de 15 - por suspeita de homicídio, avançou o The Independent.As autoridades acreditam que Ava e os amigos envolveram-se numa discussão que levou a que a vítima fosse agredida "causando ferimentos graves". Os quatro menores fugiram do local imediatamente a seguir ao crime.O alerta para um suposto assalto foi dado às 20h39. Quando a polícia chegou, Ava estava desmaiada no chão e uma das testemunhas do homicídio estava a prestar-lhe primeiros socorros.A vítima ainda foi transportada para o hospital Alder Hey Children, mas Ava acabou por morrer pouco tempo depois.

O centro da cidade estava muito movimentado na altura em que aconteceu o crime porque as luzes da árvore de Natal da cidade tinham sido oficialmente acesas.



A polícia está a pedir informações ou imagens gravadas a quem tenha testemunhado o incidente.

"Os nossos pensamentos e condolências vão para a família de Ava, que está a receber o apoio de oficiais especializados. O mundo deles foi dilacerado e nenhum pai deveria ter de ouvir os polícias a batar à porta dizer que o filho morreu", disse o chefe da polícia, Jon Roy. "A morte de Ava deve ser uma lembrança para todos nós sobre o papel que cada um de nós deve desempenhar na eliminação da violência contra mulheres e meninas".