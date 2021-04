Homem esfaqueia mortalmente polícia após avançar com carro contra o Capitólio e acaba abatido

O homem atacou um dos polícias com uma faca, não respeitou as ordens das autoridades foi baleado pelos agentes.







O suspeito também foi levado para o hospital mas acabou por morrer.

Há relatos de serem ouvidos tiros no local.

Um helicóptero de emergência foi acionado para o local.



A Polícia Metropolitana está a investigar a morte do polícia e a troca de tiros.



"Estamos a trabalhar com os nossos parceiros da Polícia do capitólio. Neste momento só posso dar as minhas condolências à família do agente morto, e agradecer o trabalho de todos os oficiais da polícia do Capitólio", referiu chefe da polícia do Capitólio.



O suspeito "não era conhecido da Polícia Metropolitana ou da Polícia do Capitólio" e "não há para já linhas de investigação que liguem este evento a um ato terrorista", disse a Polícia Metropolitana.



"O suspeito saiu do veículo com a faca na mão e correu rapidamente e com violência contra os agentes, atacando-os", explica Yogananda D. Pittman.











Appears that a car smashed into the barrier. Two people are on stretchers. Can’t see whether it’s an officer or civilian pic.twitter.com/Ud5WYGyKFu — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021