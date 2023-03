Menina de 12 anos raptada por homem que conheceu no TikTok encontrada a mais de três mil quilómetros de casa

Uma menina brasileira de 12 anos, moradora no Rio de Janeiro e que estava desaparecida desde o passado dia 6, foi libertada de um cativeiro na cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, a mais de três mil quilómetros de casa. A criança tinha sido raptada e levada para o Maranhão, no nordeste do Brasil, por um homem de 25 anos que conheceu no TikTok e que foi preso em flagrante.

A libertação da menor, uma semana após ter sido raptada, foi possível graças a uma intensa colaboração das polícias do Rio de Janeiro e do Maranhão. A polícia fluminense vasculhou as redes sociais da menina e conseguiu localizar as mensagens que ela trocava com o homem, e ele foi identificado e preso pela polícia maranhense.

Ao chegarem ao local identificado como possível cativeiro, os agentes confirmaram que a menor estava trancada dentro de um pequeno apartamento tipo estúdio, sem possibilidade de sair ou de se comunicar com a família. Exames médicos vão ser realizados para se confirmar se a menor manteve relações sexuais com o seu raptor, já incriminado por rapto e por cativeiro, e que poderá ser acusado ainda de violação.

De acordo com a investigação, o homem e a menina começaram a trocar mensagens pelo TikTok há dois anos, quando ela tinha apenas 10. No dia do rapto, ela aceitou encontrar-se com o adulto, que viajou de avião de São Luís para o Rio de Janeiro e foi esperá-la à saída da escola.

O que a menor esperava que fosse meramente um encontro, no entanto, transformou-se num rapto, pois o homem levou-a num carro de aplicação que alugou até ao Maranhão, numa viagem que durou quatro dias e custou 727 euros. O motorista do carro por aplicação também é investigado, e vai ter de explicar por que razão aceitou uma corrida tão invulgar, e se sabia ou não que a menina estava a ser raptada.