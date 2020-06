Menina de 14 anos ataca violadores antes de morrer queimada viva

Uma adolescente de 14 anos morreu depois de ser atacada por um dois de homens que a tentaram violar.



A criança ripostou à tentativa de violação e acabou por morrer queimada viva, depois dos violadores a terem regado com petróleo. O caso ocorreu na localidade de Bemetara, na Índia.

Segundo as autoridades a jovem foi atacada quando estava a cuidar do rebanho da família,a cerca de 170 metros de casa. "Os dois suspeitos surpreenderam-na e tentaram violá-la ela ripostou com todas as forças e atacou-os". Foi nessa altura que a menor foi regada com petróleo e queimada viva.

A criança ainda foi levada ao hospital com vida, com 80% do corpo queimado, mas acabou por morrer.

Segundo o The Times of India, os dois violadores já foram apanhados. Trata-se de um homem de 22 anos e de um adolescente de 14.

Os crimes de abuso sexual e de violação no país continuam a crescer, só no último ano foram denunciadas à polícia mais de 40 mil violações.