Menina de 15 anos em coma após ser atacada por dois cãos que lhe arrancaram o couro cabeludo

Joslyn Stinchcomb, uma menina de 15 anos, está em coma e a lutar pela vida nos cuidados intensivos após ter sido violentamente atacada pelos dois cães Pitbull da vizinha quando descia a rua, na Geórgia, EUA.Um dos animais mordeu o pescoço da jovem enquanto o outro lhe atacou a cabeça, arrancando-lhe parte do couro cabeludo. A vítima ficou ainda sem orelha e com a traqueia esmagada, para além de várias lesões faciais.Um polícia que viu o ataque conseguiu salvar Joslyn a tempo, disparando um tiro contra um dos animais e afugentando o outro. Joslyn ficou em estado grave a jorrar sangue no chão.Segundo as autoridades, os dois cães terão escapado de uma propriedade privada quando encontraram uma porta traseira aberta que permitiu o escape. O cão que sobreviveu foi mais tarde apanhado e a dona foi detida.