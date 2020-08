Gato bebé encontrado no lixo com explosivos presos ao corpo

Um gato bebé foi encontrado com queimaduras graves e explosivos presos ao corpo num caixote do lixo no Parque Ridge em Logan, sul de Brisbane, na Austrália.A RSPCA de Queensland (RSPCA QLD) - Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra os Animais de Queensland -, recebeu uma chamada a denunciar a situação às 21h30 do passado dia 27 de julho.Os elementos da associação encontraram o pequeno Charlie com fita-cola à volta do pescoço, pernas e barriga, e acreditam que esta servia para segurar os explosivos. Os veterinários removeram a fita-cola e encontraram queimaduras no pescoço e boca do animal.Dois dias depois do resgate de Charlie, os inspetores da Sociedade de protecção de animais e a Polícia de Queensland fizeram buscas numa casa em Crestmead, onde vivia um jovem com cerca de 20 anos.Através de um comunicado, a associação revelou que foram alegadamente encontrados foguetes e explosivos dentro da casa, bem como drogas e uma arma de fogo. Foram igualmente encontradas fitas com pêlo de gato e um telemóvel com um vídeo de uma pessoa a acender explosivos presos ao animal. Não foram encontrados animais na propriedade.Daniel Young, inspetor-chefe da RSPCA QLD, disse que a investigação está em andamento."Francamente, estou sem palavras. Como é que alguém pode tratar um animal desta forma e depois descartá-lo como lixo? É assustador", disse. "Esse nível de ofensas mostra uma completa falta de empatia e um nível muito perturbador de crueldade", rematou o inspetor.