Polícia confunde viatura roubada e detém adolescentes negras por engano no Colorado

É mais um caso de alegada discriminação racial por parte da polícia norte-americana que está a suscitar polémica nos EUA: um vídeo filmado em Aurora, no Colorado, mostra quatro jovens negras deitadas de bruços no chão, enquanto a polícia algemava duas delas. As jovens têm idades entre os 12 e os 17 anos.Esta segunda-feira, o chefe da polícia da cidade veio a público desculpar-se pelas detenções, cujas imagens se tornaram virais nas redes sociais, e que afinal de contas não passaram de um mero engano policial.As jovens, irmãs e primas entre si, estavam a usufruir de um dia em família com as mães, quando foram interpeladas pela polícia que os obrigou a deitarem-se no chão com as mãos atrás das costas, numa posição indefesa.As autoridades justificaram o engano com o facto de a matrícula do carro onde a família se encontrava ser idêntico ao de uma viatura que havia sido furtada nessa manhã.A família, que estava a voltar de um salão de manicure, deparou-se com os agentes da polícia a aproximarem-se do carro com armas apontadas. Uma das adultas foi levada para interrogatório e os restantes polícias algemaram duas das jovens, obrigando as quatro a ficar de bruços junto ao carro.Nas imagens, é possível perceber que as meninas estavam em lágrimas e em pânico com toda a situação.