A Polícia Marítima, após pedido de ajuda da GNR, recuperou esta segunda-feira um carro do fundo de uma ravina no cabo Espichel, Sesimbra. A viatura foi para ali atirada após ter sido furtada. Foi detetada por populares, que alertaram a GNR.



Tendo em conta a localização do veículo, a Polícia Marítima foi alertada. Depois de se verificar que a viatura não tinha ocupantes, foi possível apurar que havia sido furtada na véspera, na Quinta do Conde. Foi retirada ao final do dia.

