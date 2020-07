Menina de 8 anos foge de casa após discussão com os pais e é raptada e morta por casal

Uma menina fugiu de casa após uma discussão com os pais e foi depois encontrada morta numa área florestal, na Rússia.



De acordo com o jornal Mirror, a criança foi sequestrada, violada e morta por um casal que ofereceu boleia à menina de 8 anos que foi apanhada pelas câmaras de trânsito a deambular sozinha por uma estrada muito movimentada.







Três dias após o desaparecimento da criança, a mulher de 32 anos confessou à polícia que ela e o marido teriam dado boleia à criança.



De acordo com fonte policial, citada pelo jornal britânico, o homem teria dito à mulher que ele ia atacar a criança. "Não fez nada para impedir porque estava com medo dele", referiram as autoridades.

A mulher, que começou por negar o sequestro e a morte da menina, acabou por mostrar à polícia onde estava escondido o corpo de Vika.



Na altura do desaparecimento da pequena Vika, foram várias as pessoas que participaram nas buscas pela menina que foi entretanto encontrada sem vida.