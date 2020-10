Menina de dois anos envia fotografias da mãe nua para lista de contactos

Emily Schmitt, de 30 anos, não queria acreditar quando descobriu que uma fotografia sua, como veio ao mundo, andava a circular pela sua lista de contactos. Mais surpreendida ficou ao saber que havia sido a filha, de apenas dois anos, que tinha tirado a fotografia, enquanto a mãe se arranjava, e a enviou para os contactos telefónicos da mãe.



Foi através de um colega de trabalho, a agradecer a fotografia em que Emily surgia nua, que a mulher percebeu o que tinha acontecido.





A menina, Carsyn, tinha enviado várias fotografias da mãe nua a 15 pessoas da lista de contactos que estava no telemóvel. Entre essas 15 pessoas estavam colegas de universidade, colegas de trabalho e até antigos clientes.Emily viu-se obrigada a enviar um pedido de desculpa pelas fotografias e recebeu como resposta que também foram enviadas fotografias do teto e do pé de Carsyn.Apesar da vergonha, a mulher decidiu partilhar o sucedido nas redes sociais.