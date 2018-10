Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de dois anos tomou droga e medicamentos da mãe e foi hospitalizada

Exame de urina revelou que a menina ingeriu cocaína e comprimidos para dormir.

16:43

Uma menina de dois anos que vive no condado da Cornualha, no Reino Unido, foi levada para o hospital após consumir cocaína e medicamentos para dormir que pertenciam à mãe. A mulher, de 26 anos, foi condenada a um ano de prisão por negligência.



Segundo avança o The Sun, a criança foi encontrada inconsciente e de fralda depois de consumir as substâncias. A mãe da menor, perante toda a situação, limitou-se a beber álcool e não procurou atendimento para a filha.



O procurador do caso, Philip Lee, contou durante o julgamento que uma amiga da mãe viu a menina a dormir quando espreitou pela caixa do correio que ficava na porta. Quando entrou em casa, a mãe da menor terá dito que era ela quem ia levar a filha ao hospital. A amiga não esperou e chamou os Serviços de Emergência. Mesmo assim, a mulher não contou aos paramédicos que a filha tinha consumido drogas ilegais.



O paramédico que socorreu a menina, Peter Rabson, afirmou em tribunal que a criança estava sonolenta mas que respondia a estimulos. O homem disse ainda que entrou na casa da mãe da criança para ir buscar uma cadeira de bebé e que a mulher simplesmente deixou a filha com ele. "O que foi pouco usual", continuou. Passados cerca de cinco minutos, a mãe terá entrado também no carro com um forte cheiro de canábis que não tinha antes.



A criança melhorou gradualmente no hospital mas os testes de urina mostraram a presença de um medicamento para dormir e de cocaína.



O advogado de defesa da mãe, Peter Eguae, afirma que a mulher "se sente a pior mãe do mundo" e que reconhece ter cometido erros naquele dia, mas não deu drogas à filha. Agora a criança está a viver com a avó.