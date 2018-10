Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem alimenta filhos só com Coca-Cola e gasta todo o dinheiro em álcool

Crianças, de quatro e três anos, sofreram fortes danos físicos e nutritivos devido à dieta a que eram submetidos.

O pai de duas crianças foi preso por alegadamente só alimentar os filhos com uma dieta baseada exclusivamente em Coca-Cola, avança o jornal The Mirror. O caso aconteceu em Limoges, na França.



O menino mais velho, de quatro anos, ficou com os dentes podres devido ao excesso de açúcar do refrigerante e teve de remover sete deles, de acordo com os relatórios judiciais. Já o outro, de três anos, ficou sem conseguir falar.



O homem que agora foi condenado a uma pena de prisão de três meses pelas autoridades gastava todo o seu dinheiro em álcool. A família recebia um subsídido do estado para suportar as despesas, uma vez que o homem não trabalhava e não tinha como sustentar os filhos.



De acordo com o jornal The Mirror, o pai das crianças, cuja identidade não é conhecida é analfabeto e não se apercebia da gravidade da situação e do quanto estava a prejudicar a saúde dos filhos.



De acordo com os assistentes sociais envolvidos no processo, a família não tinha qualquer alimento guardado na casa onde viviam e nem sequer possuía geladeira. As crianças bebiam apenas Coca-Cola para se alimentar, sendo que excecionalmente comiam bolo.



Na casa onde viviam, os meninos dormiam num colchão sem cobertores e não tinham brinquedos. Foram levados pelos serviços sociais para um abrigo temporário de acolhimento.