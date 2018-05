Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coca-Cola também quer estar à venda nas farmácias

Medida está a gerar controvérsia.

13:50

A Coca-Cola quis expandir horizontes e decidiu investir em produtos "saudáveis". A marca de refrigerantes lançou novas bebidas vegetais, de arroz, soja, aveia e amêndoa, sumos de frutas, cafés e chás ecológicos. Segundo o jornal espanhol El Confidencial, estes produtos estão à venda não só nos supermercados como à entrada de algumas farmácias em Espanha. Esta mudança está a gerar controvérsia, com organizações de consumidores a criticar a venda em farmácias.



"Estamos à procura de novos espaços e canais para chegar ao consumidor", disse fonte da Coca-Cola ao jornal.



Em farmácias espanholas é possível encontrar frigoríficos com café ecológico Honest, bebidas vegetais Ades, refrescos Aquarius - todos do mesmo fabricante - e até Coca-Cola Zero.



"Vale tudo nas farmácias? Que mensagem se está a passar aos cidadãos?", questionou um farmacêutico.



A Fundação Espanhola de Nutrição também criticou a venda em farmácias, argumentando que as bebidas não são terapêuticas. "Começam por oferecer 'shakes' milagrosos e acabam a vender Coca-Cola", disse ao jornal Rubén Sánchez, porta-voz de uma organização de consumidores.