Pais furiosos com "peladas" feitas a filhos em teste de droga na escola

Encarregados de educação exigem explicações.

13:34

Uma ação de fiscalização de substâncias ilícitas realizada numa escola em Phillipsburg, no estado norte-americano do Kansas, está a gerar uma revolta geral nos pais dos alunos cujos cabelos foram rapados sem qualquer critério de seleção.

De acordo com o The Mirror, foram várias as crianças que chegaram a casa com "peladas" na nuca do tamanho de uma moeda, alegando que se tinha realizado uma espécie de "rusga aleatória" na escola para verificar se havia droga na posse e no organismo dos alunos.

A realização do teste foi previamente comunicada aos encarregados de educação daquela escola, que assinaram um documento a comunicar que consentiam a realização da ação perante os seus filhos menores. No documento constava que poderiam ser cortados pequenos pedaços de cabelo dos jovens, mas nunca de tamanha dimensão.



O propósito desta prática é a realização de testes laboratoriais, para detetar a presença ou a não existência de droga no organismo dos jovens. Os pais, furiosos com a situação, questionaram a escola o porquê de terem levado a recolha "tão longe", considerando a situação algo indesculpável e que está a deixar marcas profundas na auto-estima dos alunos.



A escola já lamentou o sucedido e prometeu que na próxima ação de fiscalização os pais vão estar autorizados a acompanhar os filhos, de modo a certificar-se de que tudo corre da melhor forma.