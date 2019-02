Menina de nove anos morre após reação alérgica a gelado

Menor britânica que passava férias em Espanha era alérgica a leite e frutos secos.

11:19

Uma menina de nove anos de nacionalidade britânica morreu na passada segunda-feira na localidade de Mijas, na província de Málaga, depois de ter comido um gelado.



O jornal Diario Sur conta que a menor comeu um gelado no sábado no hotel onde estava alojada e entrou imediatamente em reação alérgica extrema. Foi levada para o Hospital da Costa do Sol, em Marbella, onde chegou em choque anafilático. Acabou por morrer no dia seguinte.



A menina seria alérgica ao leite e aos frutos secos. Ao provar o gelado, começou desde logo a sentir-se mal e os pais chamaram os serviços de emergência. Foi levada de ambulância para o hospital e ainda a transferiram para uma unidade materno-infantil, mas já não foi possível reverter o seu estado.



A autópsia revelou que a menina morreu de "uma reação extrema do sistema imunológico a um agente estranho". As autoridades estão a investigar o caso, até para se perceber porque é que uma criança com tamanho grau de alergia comeu um gelado.