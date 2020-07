Menina de oito anos morre após mota de água que conduzia colidir com barco

Uma menina, de oito anos, morreu quando a mota de água que conduzia ter chocado contra um barco, este sábado, em Múrcia, Espanha.



Segundo avança o jornal La Voz de Galicia, quando foi emitido o alerta, as chamadas davam conta de que a menina seguia sozinha na mota, tendo ficado gravemente ferida após a colisão com a embarcação.



A mesma fonte afirma que a morte da criança foi declarada no local, após várias tentativas de reanimação feitas na plataforma da embarcação.