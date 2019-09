Menina de oito anos morre atingida por tiro de polícia no Rio de Janeiro

Ágatha Félix, uma menina de apenas oito anos, é a mais nova vítima de uma operação desastrada da Polícia Militar da cidade brasileira do Rio de Janeiro.



Atingida nas costas na noite de sexta-feira por uma bala de fuzil de guerra disparada por uma agente da polícia. Ágatha morreu durante a madrugada deste sábado no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte da capital fluminense.

A menina foi mortalmente atingida quando estava sentada ao lado da mãe numa carrinha de transporte alternativo de passageiros que entrava na localidade conhecida como Fazendinha, no Complexo de Favelas do Alemão, também na zona norte da cidade.



Testemunhas afirmam que o tiro da potente arma foi disparado a curta distância por uma agente da Polícia Militar conhecida na região, que tentava atingir um motociclista que não obedeceu à ordem para parar.

A bala atravessou a frágil lateral da carrinha, uma velha Kombi da Volkswagen, e atingiu Ágatha. Numa triste ironia do destino, pouco antes a menina estava ao colo da mãe, no banco ao lado, onde não seria atingida, mas como a cadeira ficou vazia mudou de lugar. Ao ser informada da morte da filha, a mãe de Ágatha, Vanessa, sentiu-se mal no Hospital Getúlio Vargas e teve de ser assistida.

O número de mortos pela polícia no Rio de Janeiro, entre eles uma assustadora quantidade de inocentes, aumentou muito desde o início do ano, quando o novo governador, o ex-juiz Wilson Witzel, assumiu o cargo e adotou uma política de confronto armado como forma de reduzir os elevados índices de criminalidade.