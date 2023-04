Menina de seis anos e pais baleados por vizinho que ficou zangado com queda de bola no quintal de casa

Uma menina de seis anos e os pais foram baleados por um vizinho depois de uma bola de basquetebol ter ido parar ao pátio de Robert Singletary, avança o The Guardian. O tiroteio aconteceu esta quarta-feira na Carolina do Norte, EUA, quando várias crianças estavam a brincar com uma bola.Segundo os vizinhos, Robert mudou-se para aquela casa há pouco tempo e muitas vezes fica zangado com as crianças que brincam na zona.Testemunhas contam que Singletary saiu de casa chateado depois de a bola ter rolado para o quintal e começou a disparar contra o vizinho. William White e a filha Kinsley, de seis anos de idade, ficaram gravemente feridos durante o tiroteio. White também tinha uma arma, que tentou usar para atingir Singletary."Ele olhou para o meu marido e a minha filha e disse-lhes: 'Vou matar-te'", disse a mãe de Kinsley, Ashley Hilderbrand, segundo o The Guardian.A menina ficou ferida na bochecha. O pai, William White, ficou gravemente ferido depois de ter levado um tiro nas costas. A mãe ficou com ferimentos leves após ser atingida de raspão por uma bala.