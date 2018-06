Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de seis anos violada e assassinada por funcionário de casamento

Suspeito atraiu a vítima para longe dos pais e atacou-a, na Índia. Vídeo mostra menor a ser levada.

16:14

Uma menina de seis anos foi atraída para uma rua escura em Gwalior, na Índia, longe dos pais, e foi brutalmente violada e depois assassinada pelo criminoso.



A criança estava com os pais e ia a um casamento quando foi levada por um homem.



O criminoso foi apanhado por câmaras de videovigilância a guiar a menina para a rua onde o crime foi executado por volta das 23h30 de quinta-feira. Os dois são vistos a caminhar lado a lado até que a menina tenta escapar, sem sucesso.



Os pais deram o alerta quando se aperceberam da ausência da menina e imediatamente a polícia começou a procurar a criança.



O corpo da jovem foi descoberto várias horas mais tarde numa zona de floresta a 500 metros do local do casamento.



O homem foi novamente apanhado pelas câmaras a sair da rua sozinho às 2h30.



De acordo com a polícia, o rosto da menina ficou desfigurado ao ser esmagado contra uma rocha.



O suspeito já foi detido, identificado como um dos membros da equipa responsável pelo catering do casamento.



A investigação, no entanto, vai continuar.



Nota: As imagens podem perturbar os leitores mais sensíveis.