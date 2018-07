Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de seis anos violada por homicida

Jovem, de 16 anos, foi formalmente acusado pelo assassínio e violação de Alesha, de seis anos.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:13

A pequena Alesha MacPhail, de seis anos, foi violada antes de ser assassinada e abandonada num hotel devoluto situado numa zona florestal da Ilha de Bute, Escócia. O jovem, de 16 anos, responsabilizado pelo homicídio compareceu em tribunal na sexta-feira para ser formalmente acusado.



O texto da acusação, revelado ontem, mostra que o jovem foi acusado de homicídio e de violação da menor.



O homicida, cuja identidade não pode ser revelada por ser menor de idade, não apresentou qualquer alegação durante a primeira audiência em tribunal, não se assumindo como culpado nem como inocente.



O corpo de Alesha foi encontrado na manhã de segunda-feira por um residente de Rothesay. A menina tinha sido dada como desaparecida pelas 06h25 da manhã e o corpo foi encontrado cerca de duas horas depois. Na altura do desaparecimento, Alesha passava uns dias com o pai, Robert MacPhail, de 25 anos, em casa dos avós paternos, Calum MacPhail, de 49 anos, e Angela King, de 46. A casa situa-se junto da praia, em Rothesay.



Desconhece-se se o jovem, que era conhecido da família, terá encontrado Alesha perto da casa dos avós. A menina era sonâmbula e pondera-se a possibilidade de ter saído de casa sem que ninguém tenha notado, ficando à mercê do homicida.



Alesha vivia com a mãe em Airdrie, no Lanarkashire, mas passava muitos fins de semana com o pai, na Ilha da Bute.