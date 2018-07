Mãe de Alesha MacPhail soube da morte da filha através das redes sociais.

20:24

A polícia escocesa deteve esta quarta-feira um homem suspeito de assassinar Alesha MacPhail, a menina de seis anos cuja morte foi descoberta pela mãe através de fotografias publicadas pela avó nas redes sociais em Rothesay, Escócia, segundo avança o jornal britânico Metro.

Georgina Lochrane, mãe de Alesha, ficou em choque quando se deparou com o apelo da avó nas redes sociais. "Alguém me explique o que se passa com a minha filha", comentou aflita na publicação.

Recorde-se que a menina acabou por ser encontrada morta, numa floresta, duas horas e meia depois de ter desaparecido.



A polícia já havia iniciado as investigações, ainda em fase prematura, mas esta quarta-feira acabou por deter um homem cuja identidade não foi revelada.