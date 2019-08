Mohammed Hassan al Bayati, segurança de um centro comercial em Sydney na Austrália, recebeu um alerta em dezembro de 2016 de que uma menina de três anos estaria a brincar sozinha num parque infantil do centro comercial.

De acordo com o jornal australiano The Sydney Morning Herald, o segurança foi visto a aproximar-se da menina e a falar com ela. A criança calçou os sapatos, deu a mão ao suspeito e saíram do parque. O homem terá alegado que levaria a criança à mãe.

Nas imagens captadas pelas câmaras de videovigilância, vê-se o momento em que o homem de 30 anos conduz a criança por um corredor isolado, na zona de uma escada de incêndio, onde acaba por abusar sexualmente dela.

Depois do abuso, Mohammed devolve a criança à mãe e ainda critica a mulher por ter deixado a filha sozinha enquanto estava às compras.

Apesar de o crime ter sido cometido no ano de 2016, só esta terça-feira é que o homem foi julgado.

Em tribunal, o segurança foi acusado de se exibir sexualmente e de ter tocado nas zonas íntimas da menor.

Al Bayati continua a negar ter agredido a menina e ainda questionou: "Por que faria isso? Basta ver o meu telemóvel e ver quantas mulheres tenho".

Acabou por ser condenado a uma pena de prisão de quatro anos e meio pelo juiz John Pickering que considerou este tipo de crime como "o pior pesadelo que uma família pode ter".

O juiz criticou ainda o condenado pela "audácia" de cometer o crime em primeiro lugar e ainda dar um "sermão" à mãe por deixar a filha numa área de recreação infantil.