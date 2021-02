Menina lutadora de apenas 4 anos vence batalha contra a Covid-19 após nove meses no hospital

Stella Martin, uma menina norte-americana de apenas quatro anos , venceu a longa batalha contra a Covid-19 após nove meses hospitalizada desde o primeiro teste positivo ao novo coronavírus, em abril de 2020.A menina foi diagnosticada com asma, o que aumentou ainda mais a probabilidade de sentir mais dificuldades após a infeção por Covid-19.Cinco longos meses na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital da Universidade do Novo México, em Albuquerque, e mais quatro meses no Hospital infantil Carrie Tingley. Foi assim que Stella passou os últimos nove meses de vida. A menina de apenas quatro anos conseguiu finalmente ver-se livre do temível vírus que está a afetar o Mundo.