Menina que disse ter engravidado de namorado de 10 anos já deu à luz

Darya Sudnishnikova ainda não mostrou a menina mas disse aos seguidores que mais tarde contava detalhes do nascimento da filha.





Darya revelou que foi violada por um rapaz de 16 anos na sua cidade, e que disse que o namorado era o pai por ter vergonha de admitir que tinha sido violada.



A polícia está a investigar o caso e terá de fazer um teste de ADN à bebé recém-nascida.

