Menina sobrevivente a acidente com avião encontrada sozinha na pista de Calecute

Uma menina foi encontrada com vida no meio da pista depois do acidente com um avião na pista do aeroporto de Kalipur, em Calecute, na Índia.A criança, encontrada sozinha perto do local do acidente, foi resgatada pela polícia de Kerala e levada para o hospital de Kondutty.As autoridades procuram agora identificar a menor e os seus familiares.A bordo da aeronave seguiam 191 passageiros. O avião, proveniente no Dubai, partiu-se ao meio ao tentar aterrar sob chuva torrencial que caía na região.O último balanço aponta para 16 mortos, incluindo um dos pilotos, e dezenas de feridos. As operações de resgate prosseguem no local.