Menino de 10 anos diz que vai criar filho da namorada adolescente

Chama-se Darya Sudnishnikova, tem 13 anos, e está prestes a dar à luz.



A adolescente russa anunciou que Ivan, o namorado de 10 anos, era o pai da criança num programa de televisão de horário nobre na Rússia. No entanto, a jovem admitiu posteriormente que o bebé era fruto de uma violação e que o pai era um adolescente de 15 anos.





Ivan sublinha, no entanto, que a vai ajudar a educar a criança por nascer, mesmo não sendo seu filho, e afirma querer fazer parte da vida do bebé.Darya tornou-se uma estrela nas redes sociais e tem revelado pormenores da sua gravidez à medida que esta avança.Um investigador de Moscovo está a investigar a alegação de violação e só após o bebé nascer, através de um teste de ADN, se poderá confirmar as declarações de Darya.Nas redes sociais, a adolescente russa admitiu estar assustada com o momento do parto.