Criança morre ao ser atropelada por vizinho após sair de casa sozinha

Brandon Thomas Byrne, de 21 meses, morreu na passada sexta-feira ao ser atropelado por um jipe na aldeia de Ballinagare, no Condado de Roscommon, na Irlanda.



Eram cerca de 9h00 quando o menino se levantou da cama e conseguiu sair sozinho de casa. Um vizinho não viu a criança e acabou por atropelá-la. Ao aperceber-se do que tinha acontecido, o homem alertou de imediato os pais de Brandon, que pensaram que tudo se tratava de um engano.



Os pais que estavam a dormir no momento do sucedido, só depois de verificarem que o menino não estava na cama, nem em qualquer outro lugar da casa, Andrew Byrne e Louise Kehir é que se aperceberam que de facto a tragédia tinha mesmo acontecido.



O pai do menino, Andrew Byrne, homenageou a criança e disse que o "amará até ao fim dos tempos", relata o The Sun.