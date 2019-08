Menino de oito anos conforta amigo da escola que sofre de autismo

Para os mais novos, o primeiro dia de aulas, é sempre um momento difícil. Ou porque se vão separar dos pais, ou porque ainda não conhecem ninguém na escola onde agora vão passar grande parte do tempo.

Um menino de oito anos não conteve as lágrimas no primeiro dia de aulas e o seu amigo Christian, da mesma idade, decidiu aproximar-se ao vê-lo chorar e deu-lhe a mão num ato de carinho.

A mãe do menino que consolou o amigo, Courtney Moore, fotografou o momento e decidiu partilhar na rede social Faceboook com a seguinte descrição: "Estou muito orgulhosa do meu filho [...] é um orgulho ter um filho tão bondoso, compreensivo e com um coração tão grande". A publicação já conta com mais de quatro mil partilhas.

April Cites, mãe do menino que chorava, teve conhecimento da fotografia e deixou um agradecimento pelo gesto de Christian. April explica o porquê de ser tão importante este tipo de comportamentos: "Agradeço ao seu filho, o menino que ajudou o meu filho, que tem autismo. Ele sempre receou ser vítima de bullying quando fosse para a escola, por ser diferente", começou.



"Se houvesse mais meninos como o Christian, não teria que me preocupar", acrescentou.

Courtney Moore respondeu de forma generosa: "Espero que este seja o início de uma nova amizade para os nossos filhos".