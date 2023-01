Menino de quatro anos diagnosticado com cancro raro e agressivo no dia de Natal

Um menino inglês de quatro anos foi diagnosticado com um cancro raro e agressivo no dia de Natal, depois de se queixar com dores fortes no pescoço.Jaxon Garvey, que vive em Manchester, no Reino Unido, foi internado a 23 de dezembro do ano passado e, dois dias mais tarde, foram-lhe diagnosticados vários tumores cerebrais.Os pais do menino contaram ao jornal local Manchester Evening News que Jaxon se queixava de uma dor no pescoço há três semanas e que decidiram levá-lo ao hospital, como medida de precaução, quando a dor piorou.As análises ao sangue da criança não mostraram qualquer anomalia mas, horas mais tarde, Jaxon perdeu a capacidade de andar corretamente e foi submetido a uma ressonância magnética. Os resultados do exame foram revelados a 25 de dezembro e os médicos rapidamente encaminharam o menino para a quimioterapia.A equipa médica não conseguiu precisar o tipo de cancro que causou os tumores no cérebro do menino, mas acreditam ser um cancro raro e agressivo."Os médicos fizeram uma biopsia e tentaram remover o que podiam", disse a mãe de Jaxon ao jornal. "A primeira cirurgia demorou mais de 11 horas e foi possível remover 95% de três dos quatro tumores"."Tudo o que nos conseguem dizer neste momento é que é um tipo de cancro muito raro e agressivo, mas não conseguem precisar que tipo de cancro é. No entanto, os médicos não querem esperar mais pelos resultados e estamos a começar imediatamente a quimioterapia".Desde o Natal, e até ao momento, o menino continua internado e a fazer tratamentos.