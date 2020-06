Menino de quatro anos morre baleado por ex-soldado durante festa de aniversário

Segundo o pai do menino, um colega da esposa, que estava noutro evento, frente à casa da família, foi à festa dar os parabéns a Enzo. Esse colega estava acompanhado por alguns amigos, entre eles o autor do disparo fatal.



"Ele disse que a arma caiu e disparou. A rua encheu rápido e alguém ligou para a polícia. Ele chegou a ligar o carro para sair e eu impedi. Ele jogou a arma no carro, eu desliguei o carro e peguei a arma. Ele veio para cima de mim. Os amigos dele falaram para eu matá-lo, mas não ia fazer isso", disse Douglas dos Santos, pai do menino.



Douglas afirma que só queria entender o motivo para Pedro ter disparado contra a criança.

Um menino de quatro anos foi morto a tiro por um ex-soldado durante a sua festa de aniversário em Piabeta, perto do Rio de Janeiro, no Brasil.De acordo com a imprensa brasileira, o menino foi baleado no peito em frente aos pais, dois irmãos e os convidados da festa inspirada na personagem de banda desenhada Hulk.As autoridades estão a investigar se esta foi uma morte por acidente ou intencional. Pedro Souza, de 21 anos, tinha saído do exército recentemente, e terá entrado na festa sem ser convidado e alega que a arma disparou sem que este quisesse ao cair no chão.