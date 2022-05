Menino de três anos e amigo morrem atropelados enquanto brincavam em estábulo

Um carro despistou-se esta segunda-feira e matou Odin Ratliff e Hunter Jackson, dois meninos de três anos que estavam a brincar num estábulo em Utah, nos Estados Unidos da América. O condutor, de 25 anos, conduzia sob o efeito de drogas e alcoól.De acordo com as autoridades norte-americanas, citadas pela ABC News, o carro ia em contramão a uma velocidade cerca de 160 km/h. "O veículo atravessou uma vedação e bateu num bloco de cimento antes de entrar numa zona de picadeiro vedado", salientaram.As crianças, que estavam a brincar com material do estábulo, foram projetadas no momento do choque e morreram de imediato.O condutor, que estava em liberdade condicional na altura do acidente, ficou "gravemente ferido" e foi transportado para o Hospital da cidade. Na sequência do acidente, foi acusado de homicídio por negligência, posse de substâncias ilícitas e condução imprudente.Os três outros passageiros do veículo também tiveram de receber tratamento hospitalar.