Menino muçulmano de seis anos morto à facada em crime de ódio nos Estados Unidos

Um homem matou um menino muçulmano de seis anos e feriu gravemente a mãe, em Plainfield, nos Estados Unidos da América (EUA), este sábado, avançou a ABC. De acordo com a polícia, tratou-se de um crime de ódio, em resposta ao conflito em Israel As vítimas sofreram dezenas de facadas, no interior de casa. A criança ainda chegou a ser transportada para o hospital, onde acabou por ser declarado o óbito.A mãe encontra-se hospitalizada. De acordo com as autoridades, a mulher deverá sobreviver.A polícia identificou o suspeito, de 71 anos. Joseph M. Czuba enfrenta uma acusação de homicídio e duas de crime de ódio.