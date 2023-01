Menor de 13 anos fere a tiro duas pessoas em Jerusalém

Um palestiniano de 13 anos feriu este sábado a tiro duas pessoas (pai e filho) em Jerusalém, depois de na sexta-feira outro atirador matar sete pessoas junto a uma sinagoga na zona Leste da Cidade Santa, ocupada por Israel após a guerra de 1967.





Israel reforçou a segurança em Jerusalém com uma unidade de combate ao terrorismo que ficará “permanentemente” na área “para responder a eventos excecionais sempre que necessário”, referiram fontes oficiais.





Foram, entretanto, detidas 42 pessoas ligadas a Khaire Alkam, o palestiniano de 21 anos morto após o massacre de sexta-feira junto à sinagoga do Bairro Neve Yaakov, que deixou ainda duas pessoas em estado crítico. Alkam vivia em Jerusalém Leste e terá emboscado os fiéis quando chegavam à sinagoga para as orações do início do Sabat.