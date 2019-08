Mensagens de Whatsapp revelam que Emiliano Sala não queria integrar plantel do Cardiff City

O futebolista Emiliano Sala, que morreu num acidente de aviação em janeiro, revelou, através de mensagens de Whatsapp, a um amigo que não queria ser transferido para o plantel do Cardiff City.



De acordo com mensagens reveladas pelo documentário L’Équipe Enquete, o futebolista achava que "de uma perspectiva futebolística", a proposta não o interessava.





"Enviei uma mensagem para Meïssa [N'diaye, agente de Sala]", começa Sala, em mensagens divulgadas pelo documentário."Tivemos uma conversa e ele disse-me que Franck Kita [filho do dono de Nantes] lhe enviou uma mensagem para conversarem, por isso ele ligou para ele. Falaram e eles [Nantes] querem vender-me", escreveu o futebolista acrescentando que havia uma proposta do Cardiff que envolvia muito dinheiro.Sala concordava com o agente de que aquele era um bom contrato, porém não ambicionava integrar o plantel daquela equipa."Não tenho medo de ir para lá, porque tenho lutado durante toda a minha carreira, por isso ir para lá e lutar não me deixa com medo, pelo contrário", revelou o futebolista.Segundo as mensagens enviadas por Emiliano, o futebolista desejava que o seu agente lhe encontrasse uma solução melhor.

"É verdade que eu gostava de encontrar algo interessante em termos de contrato e também do ponto de vista do futebol, mas às vezes não podemos ter os dois. Por outro lado, eu não quero falar com o Kita, porque eu não me quero irritar, ele enoja-me", afirmou ainda o futebolista revelando algum desagrado com a atitude de Franck Kita.



Esta quarta-feira foi revelado um relatório que indicava que o futebolista Emiliano Sala foi exposto a "elevados níveis de monóxido de carbono".



De acordo com o relatório, antes do acidente fatal, o cockpit do avião estava cheio deste gás, segundo avança a imprensa britânica.