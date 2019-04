Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mergulhador que salvou crianças na Tailândia ficou 30 horas encurralado em gruta

Josh Bratchley que ficou cerca de 30 horas encurralado numa bolsa de ar a cerca de 120 metros de profundidade.

13:08

Josh Bratchley, um dos mergulhadores britânicos que integrou a equipa que salvou os menores e o treinador do clube de futebol 'Wild Boars' numa gruta na Tailândia, foi resgatado, esta terça-feira, de uma gruta alagada nos Estados Unidos.



No ano passado, o mundo estava de olhos postos no resgate daquelas crianças presas numa luta contra o tempo e contra a água. Mas agora que se viu numa situação inversa foi o mergulhador britânico Josh Bratchley quem ficou cerca de 30 horas encurralado numa bolsa de ar a cerca de 120 metros de profundidade.



Enquanto acompanhava uma exploração numa gruta no Tennessee, o mergulhador teve algumas complicações e não conseguiu vir à superfície. O alerta foi dado de imediato às equipas de resgate, que em mais de 28 horas chegaram a Josh Bratchley.



Segundo declarações de Derek Woolbright - responsável pela equipa de salvamento- à Sky News o mergulhador "estava acordado, alerta e orientado".



Quando resgatado o primeiro pedido de Josh Bratchley foi uma pizza.