Merkel anuncia saída da política em 2021

Chanceler não voltará a candidatar-se à chefia da CDU ou do governo alemão.

Por Ricardo Ramos | 10:46

A chanceler Angela Merkel anunciou esta segunda-feira que não tenciona voltar a candidatar-se à liderança da CDU e que o corrente mandato à frente do governo alemão será o último antes de dizer adeus à política em 2021.



O anúncio, que marca o princípio do fim de uma era que marcou indelevelmente a política alemã e europeia, foi feito numa reunião da liderança da CDU um dia após o revés sofrido nas eleições regionais no Hesse, em que os cristãos-democratas perderam 11 pontos percentuais, naquele que foi o segundo resultado desastroso do partido em poucas semanas.



Merkel assumiu todas as responsabilidades pelos resultados e anunciou que está na hora de a CDU "abrir um novo capítulo". "Primeiro, quero anunciar que não serei candidata à liderança do partido no congresso de dezembro.



Segundo, este meu quarto mandato à frente do governo será o último. Não serei candidata nas eleições de 2021", anunciou Merkel, cuja popularidade nunca recuperou dos danos causados pela crise migratória de 2015.



Merkel chegou à liderança da CDU há 18 anos e comanda os destinos da Alemanha e da UE desde 2005. O anúncio da sua saída abre a corrida à sucessão, para já com três candidatos: Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn e Friedich Merz.



Merkel já disse que vai manter-se neutra.