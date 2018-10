Partido de Merkel ganha eleições no Hesse com o pior resultado em 50 anos

CDU pode continuar a governar o estado federado e pode forjar uma coligação, com o SPD ou os Verdes.

A CDU de Angela Merkel obteve um resultado agridoce nas eleições que decorreram este domingo no estado federado de Hesse.

Se por um lado obteve uma votação suficiente para ganhar as eleições, por outro obteve o pior resultado em mais de 50 anos. O partido da chanceler obteve 28% dos votos, de acordo com as projeções que estão a ser divulgadas pela Reuters. Ainda assim, situam-e acima dos valores em redor dos 24% para que apontavam as últimas sondagens.

Fica assim afastado o pior cenário para a chanceler alemã, de sofrer uma perda de votos de tal dimensão que colocasse em causa a possibilidade da CDU continuar a liderar o governo desta região onde está localizada a capital financeira do país (Frankfurt).

A CDU tem atualmente uma coligação com os Verdes no Estado de Hesse e de acordo com as projeções pode manter esta aliança. Ou então coligar-se com o SPD, com quem tem uma coligação no governo central.

Apesar da vitória, os votos na CDU desceram de forma considerável, pois nas eleições de 2013 tinham obtido 38,3%. O SPD também desceu de forma acentuada, baixando dos 30,7% em 2013 para 20% nas eleições de hoje, o que representa o pior resultado para este partido desde a II Guerra Mundial numas eleições regionais num estado da Alemanha Ocidental.



Os Verdes foram os grandes vencedores, quase duplicando a votação para 19,5%, capitalizando assim uma boa parte do eleitorado descontente com os partidos que apoiam a "grande coligação".