Merkel não se recandidata a líder da CDU e pode sair em breve do governo alemão

Está aberto o caminho à sucessão na chefia do governo alemão.

09:40

A chanceler alemã Angela Merkel não se vai recandidatar à liderança da CDU, o partido que governa a Alemanha desde 2005 e que a política alemã lidera desde 2000,



A Reuters cita uma fonte do partido para avançar a decisão de Merkel que, a confirmar-se, poderá significar um fim abreviado da sua chefia do governo de coligação. A CDU, partido democrata-cristão da Alemanha, escolhe um novo líder em dezembro.



Este domingo, a CDU ganhou por margem tangencial as eleições no estado federado de Hesse, obtendo o pior resultado em 50 anos na região. O escrutínio era visto como uma espécie de referendo à força de Merkel e os resultados foram pouco animadores.



A agência de notícias DPA dá conta de que Merkel terá manifestado a intenção de se manter como chanceler, mas a chegada de um novo líder ao partido pode resultar na sua saída. Só estão prevista eleições legislativas na Alemanha em 2021.