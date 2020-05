Merkel pede à população para seguir "regras básicas" no período de desconfinamento do coronavírus

A chanceler alemã, Angela Merkel, pediu hoje à população para cumprir as "regras básicas" para evitar a propagação do novo coronavírus, no dia em que o país entra numa "nova fase" de desconfinamento.

A advertência ocorre numa altura em que, uma semana depois de um primeiro alívio de restrições, com a reabertura de escolas primárias e secundárias e de estabelecimentos comerciais até 800 metros quadrados, o chamado fator R, que mede a taxa de contágio, registou um ligeiro aumento.

"Quero insistir, mais uma vez, que entramos numa nova fase da pandemia e que vai ser necessário, com todas as medidas de desconfinamento, que tenhamos a certeza de que toda a gente segue as regras básicas, ou seja, manter a distância, usar máscara, tapar a boca e o nariz, ter consideração pelos outros", disse Merkel.





