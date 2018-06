Temer diz que Brasil pode trazer de volta crianças separadas das famílias nos EUA

Presidente afirmou que se trata de ua questão extremamente sensível para sociedade brasileira.

Por Lusa | 20:42

O Presidente do Brasil, Michel Temer, disse esta terça-feira que o seu Governo pode providenciar o transporte para regresso das crianças brasileiras que foram separadas das famílias surpreendidas a tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos.

"Levantei com o vice-Presidente [dos Estados Unidos] a questão dos menores brasileiros que se encontram separados de seus pais nos Estados Unidos. Disse que se trata de questão extremamente sensível para sociedade e o Governo brasileiro", disse Michel Temer numa conferência de imprensa após uma reunião oficial com Mike Pence em Brasília.

"Assinalei que nosso Governo está pronto a colaborar no transporte dos menores brasileiros de volta ao Brasil se esse for o desejo das famílias. As autoridades dos dois países continuarão em contacto sobre esse tema", acrescentou o chefe de Estado brasileiro.