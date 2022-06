Milhares saem às ruas de Nova Iorque pelo fim da violência armada

Milhares de pessoas saíram este sábado às ruas em Nova Iorque, a pedir o fim da violência armada e uma mudança significativa nas leis dos Estados Unidos da América (EUA), entoando gritos como "protejam as crianças, não as armas".

Em Nova Iorque, o principal ponto das manifestações foi o Cadman Park Plaza, em Brooklyn, onde foram colocadas cruzes com os nomes das 22 vítimas mortais do massacre de 24 de maio numa escola primária de Uvalde, no estado do Texas, onde um jovem de 18 anos matou 19 crianças e duas professoras com armas de fogo.

Também uma estátua de uma menina a esconder-se debaixo de uma secretária, como símbolo de tiroteios em escolas, foi colocada no relvado do Cadman Park Plaza.