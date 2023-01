Dezenas de milhares de pessoas desfilaram esta quinta-feira, em Paris e numa dezena de outras cidades, contra a reforma do sistema de pensões do governo do Presidente Emmanuel Macron.



Os protestos de maior dimensão registaram-se na capital, com quase meio milhão de pessoas, mas houve igualmente desfiles maciços em Nantes, Toulouse, Bordéus, Marselha e Rennes, elevando a cerca de dois milhões (de acordo com os sindicatos, 1,2 milhões, diz o governo) o total de pessoas que desfilaram em cerca de 200 marchas por todo o país.









