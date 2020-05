Milionário inglês foge ao confinamento para casa de mais de 3 milhões de euros no Algarve

O multimilionário britânico Duncan Bannatyne, que participou no programa de televisão ‘Dragon’s Den’, está a ser muito criticado por ter fugido ao confinamento em Londres, no Reino Unido, num jato privado e ter viajado para Portugal.

O empresário de 72 anos, a mulher, Nigora, de 40, e outros membros da família vieram para a sua moradia de luxo avaliada em mais de 3 milhões de euros. Ao que o Correio da Manhã apurou, a casa fica situada no empreendimento de Vale do Lobo, em Loulé, foi comprada em 2014 e já esteve arrendada a turistas estrangeiros. Além desta moradia, Bannatyne tem também uma casa de luxo em Miami Beach, avaliada em 4 milhões de euros, e já foi proprietário de uma casa em Cannes.

A mudança para Portugal surge dias depois de o milionário ter pedido no Twitter aos seus seguidores para seguirem as indicações do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para que ficassem em casa. Fez exactamente o contrário.

Nas últimas semanas, Duncan colocou mais de 2500 trabalhadores dos seus clubes de saúde em layoff e estima que a crise represente um custo de 35 milhões para o seu grupo empresarial. A sua fortuna pessoal está avaliada em mais de 340 milhões. A ligação ao Algarve tem crescido nos últimos anos. Em 2007 casou na região com Nigora, a sua terceira mulher, do Uzbequistão.