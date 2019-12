Milionário procura fotógrafo para viajar pelo mundo e receber ordenado de sonho

Um milionário australiano está à procura de um fotógrafo pessoal, e vai pagar-lhe mais de 49 mil euros por ano, avança o Daily Mail.

Matthew Lepre, de 27 anos, é o fundador da empresa Ecom Warrior Academy, e quer encontrar alguém que viaje pelo mundo com ele, para lhe tirar fotos e partilhá-las nas redes sociais.

"Durante o último ano tenho conseguido expandir o negócio enquanto viajei pelos Emirados Árabes Unidos, Indonésia, EUA, Nova Zelândia, Itália, França, Espanha, Suíça e Tailândia, e até agora tenho confiado no meu melhor amigo para estar lá e tirar as fotos no telemóvel", disse.

"Neste momento preciso que o meu amigo, Mitch, esteja a trabalhar noutras áreas, por isso estou à procura de alguém para este papel", explica o empresário.

O funcionário precisará de ter um passaporte válido e estar disponível para viajar a qualquer momento, e mais importante, ter olho para a fotografia perfeita.

O jovem milionário vive em Sydney, Austrália, mas admite que a vida se tornou "muito agitada": "Há poucas semanas fui a uma entrevista de televisão em Milão e tive de deixar tudo, entrar num avião e viajar até ao outro lado do mundo".

"A pessoa escolhida para este emprego terá de ser flexível e ter a possibilidade de se juntar a mim, no meu horário de loucos, que me pode levar a qualquer lugar, a qualquer momento".

Todos os voos e estadias do funcionário em países estrangeiros serão pagos por Matthew Lepre.

Numa publicação no Instagram onde anuncia que está à procura de fotógrafo, Lepre diz ainda que deixa a pessoa selecionada trazer um amigo nas viagens, com todas as despesas pagas.