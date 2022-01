Polícia militar invade piscina para deter vereador de São Paulo acusado de insultos racistas

O vereador Renato Oliveira, residente num município da Região Metropolitana de São Paulo, no Brasil foi detido, este domingo, na piscina de um condomínio no Rio de Janeiro suspeito de ofender moradores e um funcionário do local.



Ao negar-se a sair da piscina, um polícia militar entrou na água para deter o autarca que foi depois acusado de injúria racial e resistência à detenção, avançou o jornal Globo.