Militares do EUA e Coreia do Sul prolongam exercícios militares em resposta a lançamento de mísseis

Os militares sul-coreanos e norte-americanos anunciaram esta quinta-feira o prolongamento dos exercícios aéreos em grande escala em resposta ao lançamento de mísseis, mais de 20, pelo regime norte-coreano nos últimos dois dias.

"As Forças Aéreas da República da Coreia [nome oficial da Coreia do Sul] e os Estados Unidos decidiram prolongar o período de formação do exercício aéreo conjunto em grande escala 'Tempestade Vigilante', iniciado a 31 de outubro, devido às recentes e contínuas provocações da Coreia do Norte", de acordo com um comunicado dos Chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, sem especificar datas.

Os lançamentos de Pyongyang são, por sua vez, uma resposta a estes exercícios, que deviam estar concluídos na sexta-feira, e que se assumem como os maiores do género em cinco anos, uma vez que envolveram mais de 200 aviões, incluindo caças furtivos de quinta geração.