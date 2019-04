Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro britânico das Finanças confiante num acordo com os trabalhistas

Philip Hammond acredita que nos próximos dias “haverá algum tipo de consenso”.

Por Ricardo Ramos | 09:51

O ministro britânico das Finanças, Philip Hammond, disse este sábado acreditar que o governo e a oposição trabalhista consigam alcançar um acordo nos próximos dias para evitar a ameaça de o Reino Unido deixar a UE sem um acordo.



"Estou otimista de que haverá algum tipo de entendimento", disse Hammond, acrescentando que o governo "não tem nenhuma linha vermelha" nas negociações com a oposição.



Esta garantia contradiz diretamente aquilo que foi afirmado pelos responsáveis trabalhistas após o fracasso da ronda negocial de sexta-feira, quando acusaram a PM Theresa May de recusar mover as "linhas vermelhas" que estabeleceu para as negociações do Brexit.



Recorde-se que os trabalhistas exigem a manutenção da união alfandegária e um "alinhamento com o mercado único" como condição para aprovarem o acordo do Brexit, condições que May sempre considerou inaceitáveis.



O Reino Unido tem até à cimeira europeia de quarta-feira para aprovar o acordo do Brexit no Parlamento, esperando desta forma convencer os 27 a aceitar um adiamento até 30 de junho.



Caso contrário, arrisca sair da UE sem acordo já na sexta-feira.



PORMENORES

Europeias "são ameaça"

O ministro britânico da Educação, Nadhim Zahawi, avisou que a participação do Reino Unido nas eleições europeias, em maio, é uma "ameaça existencial" para o Partido Conservador, porque teria de explicar aos eleitores porque é que não conseguiu cumprir o Brexit. "Seria um suicídio", afirmou.



UE fora dos passaportes

Apesar do adiamento do Brexit e de, para todos os efeitos, ainda fazer parte da UE, o Reino Unido já começou a emitir os primeiros passaportes sem as palavras ‘União Europeia’ na capa do documento.