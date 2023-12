O ministro da Defesa israelita não tem dúvidas que para acabar com o Hamas vai ser preciso muito tempo. “Será necessário um longo período de tempo, mais do que vários meses. Mas vamos vencer e destruí-los”, assegurou Yoav Gallant. Num encontro em Telavive com o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Gallant lembrou que nos últimos dez anos o Hamas construiu “infraestruturas subterrâneas, mas também à superfície” e que por isso não será tarefa fácil derrotar o grupo.Já os EUA apelaram a ataques “mais precisos” para minimizar o número de vítimas civis, depois de já terem condenado os “bombardeamentos indiscriminados”. Entretanto, o Exército israelita anunciou ter capturado 70 terroristas do Hamas durante uma operação num hospital no Norte de Gaza.