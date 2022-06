Ministro do Ambiente da República Dominicana morto a tiro no seu gabinete

O ministro do Ambiente da República Dominicana, Orlando Jorge Mera, foi morto a tiro na segunda-feira no seu gabinete na capital Santo Domingo, por um amigo próximo que foi detido, adiantaram várias fontes oficiais."As informações que temos até agora indicam que nas horas da manhã de hoje o ministro do ambiente perdeu a vida quando foi atacado no seu gabinete com uma arma de fogo", disse o porta-voz do governo, Homero Figueroa, num vídeo presidencial colocado no Twitter, acrescentando que foi um amigo pessoal que alvejou o ministro.