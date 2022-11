EUA dizem que míssil russo atingiu Polónia e matou duas pessoas

#BREAKING Two people killed in Poland after Russian missiles crossed its territory. Russia bombed during the day the western Ukranian region of Lviv, which borders Poland pic.twitter.com/TprwI9zBX9 — Guy Elster (@guyelster) November 15, 2022







Em atualização.

Pelo menos duas pessoas morreram na sequência do lançamento de dois mísseis, esta terça-feira , na região de Przewodów, na Polónia, junto à fronteira com a Ucrânia, avança um alto funcionário dos serviços secretos norte-americanos, citado pela Associated Press.A Rússia bombardeou em larga escala várias cidades ucranianas esta terça-feira. Segundo Kiev este é o mais pesado ataque com mísseis em quase nove meses de guerra.O Primeiro-Ministro polaco Mateusz Morawiecki convocou uma reunião com carácter urgente com o comité de segurança e defesa nacional, afirmou o porta-voz do governo na rede social Twitter.